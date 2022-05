NBA - Golden State double la mise face à Dallas après un renversement de situation

Golden State mène 2 victoires à 0 face à Dallas en finale de la conférence Ouest des playoffs NBA, le championnat nord-américain de basket, après son succès 126-117 vendredi.Les Warriors accusaient pourtant un retard de 14 points à la pause (58-72) après un premier acte de haute volée des Mavericks, auteurs de 15 tirs primés (sur 27). Maintenu à flot par Stephen Curry (32, 8 rebonds, 5 passes) en première période, les Warriors ont affiché un autre visage au retour des vestiaires, grâce notamment au pivot Keyvon Looney (21 points, 12 rebonds) intraitable dans la raquette texane. Jordan Poole (23 points), Andrew Wiggins (16 points) et Klay Thompson (15 points) se sont également montrés à la hauteur en seconde période. Revenus à 83-85 dans le troisième quart, les Warriors ont fini pied au plancher (43-32 dans le dernier quart) pour l'emporter. Les 42 points et 8 passes de Luka Doncic, les 31 de Jalen Brunson et les 21 de Reggie Bullock n'ont pas suffi aux Mavericks, qui devront profiter des deux matchs à domicile, dimanche et mardi, pour se relancer dans cette série. (Belga)

