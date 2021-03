NBA - La victoire de Philadelphie ternie par la blessure d'Embiid, les Sixers inquiets

Si Philadelphie a aligné une nouvelle victoire vendredi soir en NBA en s'imposant à Washington 101-127 et consolidant par la même occasion sa première place de la Conférence Est, les Sixers retiennent leur souffle car leur pivot vedette Joel Embiid est sorti au cours du 3e quart-temps après une mauvaise réception sur un dunk.Victime d'une hyperextension du genou gauche, le Camerounais, aidé par ses équipiers pour se relever, a rejoint les vestiaires seul, en boitant. Toute la franchise, en tête à l'Est avec un bilan de 26 victoires pour 12 défaites, est désormais suspendue aux résultats de l'imagerie par résonance magnétique que doit effectuer Embiid. D'autant plus qu'il dispute pour l'instant la meilleure saison de sa carrière avec 30,2 points et 11,6 rebonds de moyenne par match. Leader à l'Ouest avec 28 victoires et 9 défaites, Utah a profité de la venue de Houston pour débuter sa seconde moitié de saison par une victoire (114-99). Le Jazz, battu deux fois avant la pause du All-Star, a profité de la piètre forme des Rockets, battus pour la 15e fois de rang, pour se remettre sur de bons rails. Donovan Mitchell s'est illustré avec 28 unités, 8 passes et 7 rebonds. Comme le Jazz, les Lakers ont mis à profit ce rare moment de respiration dans l'intense saison NBA pour mieux revenir. Toujours privée d'Anthony Davis, qui ne reviendra pas avant deux semaines, la franchise de Los Angeles s'est imposée 105-100 contre Indiana. Kyle Kuzma a été décisif en sortie de banc avec 24 unités au compteur. Les Lakers sont troisièmes à l'Ouest (25v-13d). Cinquième à l'Ouest, Denver s'est imposé de justesse à Memphis (102-103). Comme d'habitude, les Nuggets ont pu compter sur un très bon Nikola Jokic qui a allègrement noirci la feuille de statistiques avec 28 points, 15 rebonds, 7 assists et 2 interceptions. Finaliste la saison dernière, Miami semble retrouver le rythme qui était le sien. Après un début de saison très délicat, le Heat est désormais 4e à l'Est après sa victoire à Chicago (90-101). Ce retour au premier plan coïncide avec celui de Jimmy Butler. Sur la touche pendant plusieurs matches en raison du coronavirus, l'arrière a terminé meilleur des Floridiens avec 28 points et 8 assists. (Belga)