NBA - Le Heat bat les Lakers dans un remake de la dernière finale

Miami est allé s'imposer sur le parquet des Los Angeles Lakers (94-96) samedi, prenant ainsi une petite revanche sur les Californiens, champions en titre après avoir dominé le Heat lors des dernières Finals.Les Lakers, privés d'Anthony Davis et Dennis Schroder, le premier décisif des deux côtés du terrain et le second en sortie de banc, ont été menés presque toute la rencontre. Actif mais peu précis, LeBron James, 19 points à 7/21 aux tirs, a vu son équipier Alex Caruso manquer le tir de l'égalisation à la dernière seconde. Côté floridien, Kendrick Nunn (27 pts) et Jimmy Butler (24 pts) ont alimenté le marquoir. Les troupes de Frank Vogel partagent désormais la deuxième place à l'Ouest avec leur rival des Clippers (22 victoires - 9 défaites) alors que le Heat grimpe à la 10e place à l'Est (13-17). Sous l'impulsion d'un prolifique Zach Lavine, 38 points, Chicago s'est imposé 122-114 contre Sacramento et s'est rapproché du top 8 avec un bilan de 13 victoires pour 16 défaites. Dans un duel d'arrières All-Star entre Bradley Beal (37 pts) et Damian Lillard (35 pts), le premier a pris le dessus sur le second et Washington s'est imposé 111-118 à Portland, également grâce au triple-double de Russell Westbrook (27 pts, 13 passes, 11 rbds). (Belga)