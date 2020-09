NBA: Le Miami Heat rejoint les Lakers en Finales

Le Miami Heat affrontera les Los Angeles Lakers en Finales de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Miami s'est imposé 125-113 face à Boston dimanche soir lors de la sixième manche de la finale de la conférence Est pour valider son ticket pour la grande finale.Dans un match très disputée, à l'image de la série, le Heat a pu se reposer sur son pivot Bam Adebayo, auteur de 32 points et 14 rebonds. Le jeune intérieur de 23 ans a bien été épaulé par Jimmy Butler, la star de Miami, avec 22 points. En tête au début du dernier quart-temps, Boston a craqué dans les dernières minutes malgré les 26 points de Jaylen Brown et les 24 points de Jayson Tatum. Miami se qualifie donc pour les Finales pour la sixième fois de son histoire, une première depuis 2014. Les Floridiens affronteront les Lakers de LeBron James, double champion avec Miami en 2012 et 2013. La série débutera mercredi soir. (Belga)