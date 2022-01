NBA - LeBron James soigné à un genou, absent jusqu'à nouvel ordre

La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James, dont le genou gauche est gonflé depuis plusieurs jours, va subir des examens et ne sera pas de retour sur les parquets tant que ce problème persistera, a annoncé dimanche son entraîneur Frank Vogel."On constate un gonflement général autour du genou. Tant que ce sera le cas, LeBron sera absent", a déclaré le coach, en amont du match devant opposer son équipe aux Hawks d'Atlanta. Les Lakers terminent un road-trip de six matches à Atlanta et James, qui a raté les deux dernières rencontres à cause de ce problème, est rentré à Los Angeles où il doit subir une IRM (imagerie par résonance magnétique). Vogel n'a pas écarté un retour de son indispensable joueur dès mercredi à domicile contre Portland, que les Lakers devancent à la huitième place de la conférence Est. Âgé de 37 ans, "LBJ" était dans une forme resplendissante depuis plusieurs semaines, tournant à 32,5 points de moyenne sur les dix-sept dernières rencontres. Une période durant laquelle il a dû se démultiplier sur le parquet (36 minutes par match) et plus particulièrement en attaque, en l'absence d'Anthony Davis, l'autre star de la franchise, seulement revenu à la compétition mardi après un gros mois d'absence. Ce dernier, qui, comme son leader, n'a pas joué lors de la défaite concédée jeudi à Charlotte, en raison cette fois d'un poignet douloureux, sera en revanche bien présent parmi les titulaires contre Atlanta. Tout comme Russell Westbrook, malgré un genou droit un peu douloureux. Côté Hawks, dixièmes à l'Est et en quête d'une septième victoire consécutive, l'entraîneur Nate McMillan a indiqué que sa star Trae Young, souffrant de la hanche droite, était incertaine. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.