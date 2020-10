NBA - Les Lakers doublent la mise en finale

Les Los Angeles Lakers ont remporté le deuxième match de la finale NBA 2020, le championnat nord-américain de basket, 124-114 contre Miami Heat, vendredi, à Disney World, en Floride. La franchise californienne mène désormais deux victoires à zéro et a fait la moitié d chemin dans la quête d'un 17e sacre NBA.Les Lakers ont été portés par leurs stars LeBron James et Anthony Davis. Le premier, qui vise un quatrième titre avec une troisième équipe différente (après Miami et Cleveland), a frôlé le triple-double (33 points, 9 rebonds, 9 passes). Le second a ajouté 32 points et 14 rebonds. Les Lakers ont continuellement mené au score comptant une avance de 14 points à la pause (68-54). Elle a culminé à 18 pts (92-74) au 3e quart-temps. Le Heat était privé de deux éléments-clés qui se sont blessés lors du match N.1, le pivot Bam Adebayo, souffrant de tension cervicale, et le meneur Goran Dragic, victime d'une aponévrose plantaire. Jimmy Butler (25 points et 13 passes) et Kelly Olynyk (24 points, 9 rebonds) ont tenté de maintenir Miami dans le coup. Le Heat a d'ailleurs réussi à revenir à -4 en fin de première période et à -9 avant le money-time. Les Lakers n'ont plus été champions depuis 2010. En cas de succès, ils égaleront le record des Boston Celtics. Miami dispute sa sixième finale en quinze ans, pour trois succès (2006, 2012 et 2013). (Belga)