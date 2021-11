NBA - Les Lakers s'arrachent contre le Heat, Golden State se régale

Les Lakers ont eu le dernier mot sur le Heat, dans un remake endiablé de la finale 2020, mercredi en NBA, tandis que Golden State, leader du championnat, a passé le premier la barre des dix victoires aux dépens de Minnesota.Sans LeBron James (abdominaux), L.A. a su effacer neuf points de retard à 4:45 du buzzer, pour s'imposer après prolongation (120-117), grâce notamment à cinq points sur huit marqués dans cette période par Malik Monk, précieux en sortie de banc (27 pts). Russell Westbrook a réussi son 3e triple-double de la saison (25 pts, 14 passes, 12 rbds) et Anthony Davis a aussi largement contribué (24 pts, 13 rbds). Miami a déploré la sortie prématurée de Jimmy Butler, victime d'une torsion de la cheville droite, et peut nourrir des regrets. Symbole de cette incapacité à tenir le résultat, Bam Adebayo a été excellent (28 pts, 10 rbds, 6 interceptions) jusqu'au moment où il a commis deux fautes offensives en quelques secondes, en fin de 4e quart-temps. Pendant ce temps, les Warriors ont maté les Timberwolves (123-109), confirmant leur grande forme actuelle. D'autant que Stephen Curry (25 pts, 6 passes) n'a pas été seul, Andrew Wiggins réalisant une superbe performance (35 pts). Il fallait bien cette conjonction d'efforts, alors que Draymond Green s'est blessé à une cuisse, pour contenir l'intenable Anthony Edwards (48 pts, 7/13 derrière l'arc). Les Suns, secoués par des allégations de racisme et sexisme visant leur propriétaire, semblent imperméables au contexte brûlant puisqu'ils ont enchaîné un 6e succès consécutif contre Portland (119-109). L'étonnant ailier remplaçant Frank Kaminski a eu la main chaude (31 pts, 7 rbds). Phoenix grimpe au 3e rang à l'Ouest, devant Denver qui a su trouver des ressources pour battre Indiana (101-98) sans son MVP Nikola Jokic, suspendu après son accrochage avec Markieff Morris (Miami) lundi. Will Barton a été la principale satisfaction de la soirée (30 pts). A l'Est, profitant de la défaite de Miami, Chicago et Washington sont coleaders. Les Bulls, avec cinq joueurs entre 16 et 23 points, ont pris le meilleur sur Dallas (117-107), tout en limitant l'impact offensif de Luka Doncic (20 pts, 10 passes, 8 rbds, 4 interceptions). Les Wizards ont bataillé pour venir à bout de Cleveland (97-94), grâce notamment à deux banderilles à trois points de Kyle Kuzma (22 pts) dans les 26 dernières secondes. Derrière ce duo pointe Brooklyn, vainqueur à Orlando (123-90), porté par un Kevin Durant à la précision clinique (30 pts, 11/12 aux tirs) et LaMarcus Aldridge, également efficace (21 pts, à 9/16, 8 rbds). James Harden a réalisé un triple-double (17 pts, 11 passes, 11 rbds). Les Bucks, champions en titre, ont pris leur revanche sur les Knicks, qui les avaient humiliés chez eux la semaine passée, en remontant 21 points de retard. Ils se sont imposés (113-98) pour remonter au 8e rang. (Belga)