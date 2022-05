NBA: Mike Brown retrouve un costume de coach principal à Sacramento Kings

Mike Brown sera le nouveau coach de Sacramento Kings la saison prochaine, a annoncé la franchise américaine de NBA mardi.Assistant pour la sixième saison de suite à Golden State Warriors, Mike Brown, 52 ans, va retrouver un costume de coach principal après avoir mené notamment Connecticut en finale NBA pour la première fois en 2007 ce qui lui valu ensuite d'être élu coach de l'année en 2008-2009 pour avoir mené les Cavaliers à 66 victoires, le record de la franchise. Il aura aussi dirigé les formations de Cleveland Cavaliers de 2005 à 2010, puis en 2013 et 2014 et des Lakers de Los Angeles en 2011 et 2012. Sa première expérience comme head-coach s'est passée à Indiana Pacers de 2003 à 2005, année de son passage à Cleveland. Mike Brown, qui avait accepté le poste gratuitement, était le sélectionneur du Nigéria aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Le Nigéria avait battu les Etats-Unis en match de préparation (87-90 à Las Vegas), une défaite historique - la première face à une équipe africaine - de l'équipe américaine. (Belga)