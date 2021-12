NBA - Milwaukee et Antetokounmpo mettent fin à la série des Rockets, Brookyln écarte Atlanta

Giannis Antetokounmpo a réalisé une nouvelle prestation XXL en compilant 41 points et 17 rebonds dans la victoire 114-123 de Milwaukee à Houston vendredi en NBA. Un résultat qui met fin à une série de sept victoires de suite pour les Rockets.Pour l'épauler, le 'Greek Freak' a pu compter sur son fidèle lieutenant Khris Middleton, auteur de 21 points, tout comme le pivot Bobby Portis. Côté Rockets, Garrison Matthews termine meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. Auteur d'un 11e succès sur les 13 derniers matches, Milwaukee reste troisième de la conférence Est derrière Chicago et Brooklyn, qui s'est imposé 105-113 à Atlanta avec notamment 31 points de Kevin Durant pour répondre aux 31 points de Trae Young. Les Hawks restent 9es à l'Est devant Boston, battu 111-90 à Phoenix, et Toronto, tombeur de New York 90-87. Battus à Memphis la veille, les Los Angeles Lakers se sont eux repris sur le terrain d'Oklahoma City avec un succès 95-116. Sans Anthony Davis, touché au genou, LeBron James a pris les choses en main avec 33 points tandis que Russell Westbrook s'est montré discret avec seulement 8 points. Au classement de la conférence Ouest, les Lakers pointent à la 6e place, loin derrière Golden State et Phoenix qui se partagent la première place. Le Thunder reste lui 14e et avant-dernier à l'Ouest. Dans les autres résultats de la soirée, Charlotte a pris le dessus sur Sacramento (124-123), Indiana a écarté Dallas (106-93), la Nouvelle-Orléans a battu Detroit (109-93) et Cleveland l'a emporté à Minnesota (106-123). (Belga)