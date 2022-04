NBA - Milwaukee et Golden State valident leur ticket pour les demi-finales des playoffs

Milwuakee, à l'Est, et Golden State, à l'Ouest, se sont qualifiés pour les demi-finales de conférence des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après leurs succès respectifs contre Chicago et Denver mercredi.Menant 3-1 dans la série, les Bucks ont été chercher leur quatrième succès devant leur public face à des Bulls diminués par les absences de Zach Lavine et Alex Caruso. Les champions en titre n'ont eu besoin que d'une mi-temps pour créer l'écart et s'imposer 118-100 derrière les 33 points en 30 minutes de Giannis Antetokounmpo. En face, Demar DeRozan (11 points) et Nikola Vucevic (19 points) n'auront pas réussi à trouver la solution face à la défense des Bucks. En demi-finale, Milwaukee affrontera Boston qui a éliminé Brooklyn (4-0). Les Celtics auront l'avantage du terrain lors de cette série grâce à leur 2e place à l'Est, devant les Buls troisièmes, au terme de la saison régulière. À l'Ouest, Golden State a aussi validé son ticket pour les demi-finales lors de la cinquième manche face à Denver (102-98). À domicile, les Warriors ont longtemps été bousculés par les Nuggets d'un immense Nikola Jokic (30 points, 19 rebonds, 8 assists). Mais la franchise de San Francisco a fini par émerger derrière les 30 points de Stephen Curry et les 15 points de Gary Payton II, décisif en fin de rencontre. En demi-finale à l'Ouest, Golden State affrontera le vainqueur de la série entre Memphis et Minnesota. Les Grizzlies mènent actuellement 3-2 avant la sixième manche prévue vendredi. (Belga)