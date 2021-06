NBA - Milwaukee vient à bout de Brooklyn en prolongation et va en finale de conférence

Milwaukee s'est qualifié pour la finale de la conférence Est du championnat nord-américain de basket après sa victoire à Brooklyn 111-115 en prolongation, samedi.Le match a été intense. Les Nets menaient en première période (28-25 à la fin du premier quart-temps, 53-47 à la pause), les Bucks prenaient l'avantage en fin de troisième quart et conservaient une courte avance jusqu'à une seconde du buzzer, moment choisi par Kevin Durant pour remettre les deux équipes à égalité 109 partout et forcer les prolongations. En prolongation, Bruce Brown donnait l'avantage aux Nets. Mais Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Brook Lopez (deux lancers francs) renversaient définitivement la situation en faveur des Bucks. Durant terminait la rencontre avec 48 points, un record dans une septième rencontre de playoffs NBA. Durant a ajouté 9 rebonds et 6 passes. En face, Antetokounmpo finissait avec 40 points, 13 rebonds, 5 passes. Et derrière les deux anciens MVP, Khris Middleton (23 points, 10 rebonds, 6 passes et 5 interceptions) et Brook Lopez (19 points, 8 rebonds et 4 contres) côté Bucks et James Harden (22 points, 9 rebonds et 9 passes) et Blake Griffin (17 points et 11 rebonds) côté Nets ont également brillé dans ce duel palpitant. Milwaukee va renouer avec la finale de conférence, deux ans après sa défaite à ce stade face à Toronto futur champion. Cette fois, la franchise du Wisconsin aura pour adversaire Philadelphie ou Atlanta, qui s'affronteront dimanche en match N.7. (Belga)