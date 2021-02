NBA - Philadelphie remporte le choc contre Brooklyn, les Lakers au finish, Dallas en impose

Philadelphie règne sur la Conférence Est de la NBA. Les Sixers ont en effet gagné le choc de samedi contre les Brooklyn Nets et consolidé leur première place, alors que les Lakers ont peiné pour battre les Detroit Pistons et Golden State s'est incliné à Dallas malgré les 57 points de Stephen CurryDans leur salle, les joueurs de Doc Rivers l'ont emporté 124-108, emmenés par leur star Joel Embiid, auteur de 33 points. Les Nets étaient toujours privés de Kevin Durant, en vertu du protocole sanitaire de la NBA. Kyrie Irving n'a pas joué non plus. Le match entre Dallas et Golden State a offert un duel épique entre Luka Doncic et Sephen Curry. Les Mavericks largement dominés vendredi par les Warriors (147-116) ont pris leur revanche samedi en s'imposant sur le fil 134-132. Au récital de 57 points de Curry, Luka Doncic a répondu par 42 points (record en carrière égalé). Les Lakers l'ont emporté eux en prolongation (135-129) face aux Detroit Pistons. Au Staples Center, les champions en titre ont ainsi pris leur revanche sur la franchise du Michigan, qui leur avait infligé une nette défaite il y a une dizaine de jours (107-92). Au classement de la Conférence ouest, les équipiers de LeBron James sont deuxièmes, toujours devancés par le Utah Jazz. (Belga)

