NBA - Philadelphie se défait de Golden State, toujours pas de record pour Stephen Curry

Philadelphie s'est imposé 102-93 contre Golden State samedi dans l'affiche de la soirée en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Maladroit au tir, Stephen Curry devra encore attendre avant de battre le record du plus grand nombre de trois points marqués en carrière.Ayant besoin d'inscrire dix tirs à trois points pour faire tomber le record de Ray Allen, Curry n'en a inscrit que trois face à une défense des Sixers bien en place. Le meneur des Warriors a terminé la rencontre avec 18 points. Avec 2.967 tirs à trois points marqués en carrière, il n'a plus besoin que sept tirs primés pour devancer Ray Allen (2.973). Côté Sixers, Joel Embiid a compilé 26 points et 9 rebonds pour infliger une 5e défaite cette saison aux Warriors qui laissent Phoenix prendre seul la tête de la conférence Ouest. Philadelphie remonte lui à la 6e place à l'Est, derrière Cleveland, vainqueur 117-103 de Sacramento. En haut de la conférence Est, Miami s'est facilement défait d'une équipe de Chicago déforcée (118-93). Le Heat, 4e à l'Est, se rapproche ainsi des Bulls, 3e, au classement. À l'Ouest, Utah, troisième, se rapproche un peu plus de Golden State après un large succès 98-123 sur le parquet de Washington avec notamment 28 points de Donovan Mitchell. Derrière le Jazz, Memphis reste 4e place en écartant Houston (113-106) et les Los Angeles Clippers ont conforté leur 5e place en battant Orlando (106-104). Dans le dernier match de la soirée, Denver s'est imposé sur le parquet de San Antonio grâce à une solide prestation de Nikola Jokic. Le Serbe, MVP en titre, a compilé 35 points, 17 rebonds et 8 assists dans la victoire 112-127 des siens. (Belga)