NBA - Phoenix, Memphis, Philadelphie et Atlanta, victorieux en match N.1

Phoenix, Memphis, Philadelphie et Atlanta ont remporté leur premier match du premier tour des playoffs dans le championnat nord-américain de basket, dimanche.A l'Ouest, Phoenix est venu à bout 99-90 des Lakers, champions en titre, dans un match tendu. Les Suns, qui ont perdu Chris Paul (épaule droite) au 3e quart-temps, ont été portés par Devin Booker, auteur de 34 points, dont 14 dans le dernier quart. DeAndre Ayton (21 points, 16 points) a apporté sa contribution permettant à Phoenix de dominer au rebond (47 à 33, dont 16 offensifs). Pas encore à 100 pour-cent, LeBron James a terminé avec 18 points et 10 passes. Utah, premier de la saison régulière, s'est incliné à domicile face à Memphis 109-112. Privé de Donovan Mitchell, le Jazz a fait preuve de maladresse derrière l'arc (12/47). Les 29 points de Bojan Bogdanovic n'ont pas suffi face à des Grizzlies décomplexés dans la foulée de sa qualification en barrage contre Golden State. Dillon Brooks (31 points) et Ja Morant (26 points) ont permis aux Grizzlies de créer la sensation de la soirée. A l'Est, Philadelphie ne s'est pas fait surprendre par Washington. Joel Embiid a inscrit 30 points, dont 13 dans le troisième quart-temps, moment choisi par les Sixers pour faire la différence. Tobias Harris a fini avec 37 unités. En face, Bradley Beal (33 points, 10 rebonds) a été très actif tandis que Russell Westbrook a terminé avec 16 points et 14 passes. Atlanta s'est imposé 105-107 à New York grâce à un panier de Trae Young à une seconde du buzzer. Le meneur a fini avec 32 points (10 passes, 7 rebonds). Les Knicks ont compté sur Alec Burks (27 points en sortie de banc) pour rester dans le match. (Belga)