NBA - Première victoire de la saison pour Miami, vainqueur de La Nouvelle-Orléans

Miami, finaliste du dernier championnat, a décroché sa première victoire de la saison dans la ligue nord-américaine de basket (NBA) en battant La Nouvelle-Orléans 111-98, vendredi, en ouverture du "Christmas Day".Le Heat menait 66-53 à la pause. Malgré la sortie de Jimmy Butler, blessé à la cheville, le Heat a résisté au retour des Pelicans, revenus à cinq longueurs en début de quatrième quart-temps. Duncan Robinson a marqué 23 points, dont sept paniers à trois points. Goran Dragic (18 points, 9 assists) et Bam Adebayo (17 points) ont apporté leur contribution au succès de Miami. En face, Zion Williamson a fini avec 32 points au compteur et Brandon Ingram avec 28. Lors du premier match de la saison, Miami s'était incliné à Orlando (113-107) tandis que La Nouvelle-Orléans avait disposé de Toronto (99-113). Le "Christmas Day" se poursuit avec quatre autres affiches à suivre: Milwaukee/Golden State, Boston/Brooklyn, Lakers/Dallas et Denver/Clippers. (Belga)