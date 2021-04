NBA - Retour gagnant pour Joel Embiid avec Philadelphie, cartons pour Portland, New York et Utah

Philadelphie s'est imposé 122-113 face à Minnesota samedi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, pour le retour de sa star Joel Embiid.Le pivot camerounais, absent trois semaines à cause d'une blessure au genou, a inscrit 24 points pour son retour à la compétition et a été épaulé par Tobias Harris (32 points). Du côté des Timberwolves, les 39 unités de Karl-Anthony Towns n'ont pas suffi pour réaliser l'exploit. Grâce à sa victoire, Philadelphie reprend les commandes de la Conférence Est avec le même bilan que Brooklyn. Derrière, Milwaukee, vainqueur 128-129 à Sacramento sans Giannis Antetokounmpo, reste en embuscade à la troisième place. Derrière le top 3, la lutte pour les derniers tickets pour les playoffs fait rage à l'Est. Miami, cinquième, s'est imposé 115-101 contre Cleveland tandis que New York, septième, n'a fait qu'une bouchée de Detroit avec une victoire de 44 points (81-125). À l'Ouest, Utah, leader de la conférence, a aligné une neuvième victoire de suite avec un succès de 46 points face à Orlando (137-91). Une rencontre durant laquelle le Jazz a établi un record en plantant 18 paniers à trois points en une mi-temps. Au classement, Utah garde la tête de l'Ouest devant Phoenix et les deux équipes de Los Angeles, les Clippers et les Lakers. Derrière ce quatuor, Denver reste cinquième mais sens le souffle de Portland qui a étrillé Oklahoma City 133-85. Dans les autres rencontres de samedi, Dallas a pris la mesure de Washington (87-109) et Indiana l'a emporté après prolongation à San Antonio (133-139). (Belga)

