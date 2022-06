NBA - Stephen Curry désigné meilleur joueur de la finale remportée par Golden State

Stephen Curry, déterminant dans le 4e sacre en six finales de Golden State, jeudi lors de la victoire décisive à Boston (103-90), où il a inscrit 34 points, a été désigné meilleur joueur de la finale.Agé de 34 ans, le double MVP des saisons régulières en 2015 et 2016 n'avait pas été distingué de la sorte lors des trois titres remportés en 2015, 2017 et 2018. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.