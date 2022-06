NBA - Stephen Curry remet Golden State à la hauteur de Boston

Golden State s'est imposé 97-107 à Boston, revenant à égalité deux victoires partout, vendredi dans le quatrième match de la finale des playoffs du championnat nord-américain de basket. Stephen Curry a livré une prestation cinq étoiles avec 43 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.Les deux équipes se rendaient coup pour coup en début de rencontre: 28-27 pour les Celtics à la fin du premier quart-temps. Dans une rencontre équilibrée (39-39 à la moitié du deuxième quart), Boston profitait d'un 10-0 partiel pour se détacher (49-42) et faire exploser le TD Garden. Les locaux rentraient au vestiaire avec un avantage de 5 points (54-49). L'écart allait grimper jusqu'à 7 points (63-56) puis Golden entamait sa remontée, porté par Stephen Curry. Le double MVP donnait l'avantage aux siens en toute fin de troisième quart-temps (78-79) d'un tir à trois points. Le début du dernier quart était favorable à Boston, où Jaylen Brown enchaînait six points de suite pour porter le score à 86-91. Les Warriors faisaient alors la différence: un tir primé de Klay Thompson les remettait devant (94-95) puis Stephen Curry enchaînait un floater et un trois points (94-100). Golden State ne lâchait plus l'affaire (97-107) et revenait à égalité dans la série, reprenant l'avantage du terrain, avec le match N.5 à domicile lundi, tout comme l'éventuel match N.7. Golden State a aussi pu compter sur les 18 points de Klay Thompson et les 17 points et 16 rebonds d'Andrew Wiggins. Du côté de Boston, Jayson Tatum a fini avec 23 points et 11 rebonds, Jaylen Brown a ajouté 21 points et Marcus Smart en a mis 18. (Belga)