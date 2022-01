NBA - Toronto s'impose à Miami après trois prolongations

Toronto est venu à bout de Miami 120-124 après trois prolongations, samedi, dans le championnat nord-américain de basket.Les deux équipes ont livré un match d'une grande intensité. Après 48 minutes, le score était de 100-100. L'égalité se poursuivait après la première prolongation de cinq minutes (105-105) et après la deuxième (114-114). Dans la troisième prolongation, Fred VanVleet plantait deux tirs à distance pour donner cinq points d'avance aux Raptors (117-122). Toronto a cette fois su garder cet avantage jusqu'au bout. Gary Trent Jr terminait avec 33 points pour les Raptors. Pascal Siakam (21 points, 13 rebonds), OG Anunoby (14 rebonds) et Fred VanVleet (19 points, 8 passes) soignaient également leurs statistiques. Du côté du Heat, Jimmy Butler s'offrait un triple double (37 points, 14 rebonds, 10 passes). Miami reste leader à l'Est avec 32 victoires et 18 défaites. Toronto occupe la huitième place avec 24 victoires et 23 défaites. Golden State s'est joué 110-106 de Brooklyn, privé en dernière minute de James Harden, signant un cinquième succès de rang. Alors que Stephen Curry (19 points) et Klay Thompson (16 points) étaient en difficulté dans la première partie de la rencontre, les Warriors ont pu compter sur Andrew Wiggins (24 points) pour résister aux Nets, où Kyrie Irving (32 points) et Patty Mills (24 points) étaient en forme. Golden State (37 victoires, 13 défaites) pointe en deuxième position à l'Ouest, juste devant Memphis (35 victoires, 17 défaites), victorieux 115-95 face à Washington. Vainqueur 132-105 d'Indiana, Dallas (29 victoires, 21 défaites) est cinquième. Brooklyn (29 victoires, 20 défaites) est sixième à l'Est, où le troisième, Philadelphie (30 victoires, 19 défaites) a battu Sacramento 103-101. Boston (26 victoires, 25 défaites) s'est imposé 97-107 à la Nouvelle-Orléans et est neuvième. (Belga)