NBA: Une amende de 50.000 dollars pour Harden, qui a enfreint les règles anti-Covid

James Harden, star des Houston Rockets, a écopé d'une amende de 50.000 dollars (environ 40.000 euros) pour avoir enfreint les règles de la ligue nord-américaine de basket (NBA) contre le coronavirus. Le joueur apparait sans masque dans une vidéo filmée lors d'une fête. La NBA interdit aux joueurs d'aller dans les bars ou les boîtes de nuit et dans les réunions de plus de quinze personnes.Les images ont été tournées en début de semaine. Harden a avoué qu'il s'était rendu à une fête, mais dément que les images ont été filmées dans un night club. "Une chose après l'autre. Je suis allé montrer du soutien à mon amie à son évènement (pas un strip) parce qu'elle devient patron et met les siens dans une position de succès et apparemment c'est un problème", avait réagi Harden sur Instagram. "Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Peu importe le nombre de fois où les gens traîneront mon nom dans la boue. La vérité triomphera toujours." Harden aurait dû jouer mercredi soir contre Oklahoma City Thunder, mais le match a été reporté en raison d'une série de contaminations au coronavirus au sein de l'équipe d'Houston. Les Rockets ne comptaient pas suffisamment de joueurs disponibles pour jouer, selon les protocoles de sécurité de la NBA. (Belga)