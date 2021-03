Nederland kiest - Pays-Bas: taux de participation le plus élevé depuis 35 ans aux élections législatives

Le taux de participation aux élections législatives organisées ces lundi, mardi et mercredi aux Pays-Bas s'avère historique, chiffré à 82,6% selon un sondage à la sortie des urnes mené par Ipsos à la demande du média public NOS. Il s'agit d'un record de participation depuis 1986 quand celui-ci avait grimpé à 86%.Lors des dernières élections législatives pour la chambre basse en 2017, la participation était de 81,9%. Les élections se sont toutefois déroulées de manière bien différente cette année en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les personnes de plus de 70 ans pouvaient voter par courrier. Les deux premières journées législatives, les isoloirs étaient ouverts pour les personnes plus vulnérables. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.