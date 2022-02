Nele Gilis qualifiée pour les huitièmes de finale à Chicago

Nele Gilis a réussi son entrée au Windy CIty Open de squash, jeudi à Chicago aux États-Unis. La numéro 1 belge et 13e mondiale était dispensée de premier tour. Elle a obtenu son billet pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire contre la tête de série N.8 l'Egyptienne Nour El Tayeb, ancienne N.3 mondiale, 3-2 (11-9, 11-6, 2-11,8-11, 11-9).Sa soeur Tinne, numéro 2 belge et 23e mondiale, jouera son 2e tour dans ce tournoi Platinum doté de 250.000 dollars, face à l'Américaine Sabrina Sobhy (PSA 24), plus tard ce jeudi. (Belga)