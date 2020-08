Nethys - Enodia consultera ses communes sur l'avenir de Voo

L'intercommunale liégeoise Enodia profitera de son assemblée générale, en septembre, pour consulter ses actionnaires avant de donner mandat à Nethys concernant l'avenir de la filiale Voo, le câblodistributeur dont la vente à un fonds américain a été suspendue en justice fin juin dernier, a-t-elle annoncé mercredi.Filiale d'Enodia, le groupe privé Nethys avait décidé de ne pas faire appel de la suspension de la vente de Voo, ordonnée le 29 juin dernier par le tribunal de l'entreprise de Liège après un recours de l'opérateur Orange qui se disait discriminé dans l'attribution du marché. Nethys avait toutefois annoncé son intention de remettre Voo en vente à la rentrée. Or l'an dernier, la vente de Voo par Nethys au fonds américain Providence s'était faite en toute opacité, ce qui avait entraîné la démission du CA de l'époque, le limogeage de plusieurs membres du management et l'annulation par la Région des décisions de vente. Le dossier avait été repris par Enodia et le nouveau CA de Nethys, avant d'aboutir à la suspension du 29 juin dernier. Ce mercredi, les administrateurs d'Enodia ont dit souhaiter profiter de l'assemblée générale de l'intercommunale, en septembre, pour informer ses actionnaires (la Province et les communes, mais aussi la Région wallonne et Brutélé, NDLR) et permettre un échange sur le mandat à donner à Nethys quant à l'avenir de la filiale Voo, selon un communiqué commun Enodia-Nethys. Le futur plan stratégique de l'intercommunale fera l'objet d'une consultation. "Par souci de transparence et de respect des intérêts des actionnaires communaux et de la Province de Liège, le conseil d'administration d'Enodia a exprimé son intention de lancer un processus de consultation afin d'élaborer un plan stratégique veillant notamment à garantir les intérêts de chaque actionnaire et l'emploi", selon le communiqué. "Ce processus de consultation sera mis en place selon des modalités à définir en fonction de l'évolution des mesures sanitaires imposées", ajoutent les deux organismes. (Belga)

