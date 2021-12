Nethys - Le portefeuille d'assurance d'Integrale transféré à Monument

Integrale a annoncé mercredi avoir transféré son portefeuille d'assurance et les actifs sous-jacents à la société Monument Assurance Belgium (MAB), filiale du groupe d'assurance et de réassurance MonumentRe. Les administrateurs provisoires de l'assureur liégeois, désignés par la Banque nationale en février dernier, avaient estimé que l'offre de MAB répondait le mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale.L'opération de mercredi devra assurer la protection des intérêts des porteurs de polices d'assurance souscrites auprès de la filiale de Nethys. "Elle protège les pensions et les investissements de quelque 170.000 porteurs d'assurance et garantit l'emploi de tout le personnel d'Intégrale", ajoute la société dans un communiqué. Environ 110 personnes travaillent chez Integrale. La Banque nationale a approuvé le 23 novembre la cession des activités d'assurance d'Integrale à MAB. Portant sur l'ensemble des activités d'assurance d'Integrale, la transaction inclut les actifs et le passif liés directement à ces activités, à l'exception d'actifs valorisés à une valeur maximale de près de dix millions d'euros. Il s'agit essentiellement de deux millions d'euros de cash, d'un compte de séquestre relatif à trois ventes, de deux créances relatives à deux prêts et de la participation de 14% dans Integrale Luxembourg. Les dettes ne résultant pas de l'activité ordinaire d'assurance sont également exclues de la transaction. (Belga)

