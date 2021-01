Nethys - Stéphane Moreau placé sous mandat d'arrêt

Après François Fornieri et Pierre Meyers, le juge d'instruction vient de priver de liberté Stéphane Moreau et Pol Heyse, peut-on lire samedi soir sur le site du quotidien Le Soir.Les deux ex-dirigeants du groupe liégeois Nethys, viennent à leur tour d'être inculpés dans l'affaire des indemnités de rétention. Ils sont également placés sous mandat d'arrêt et transférés à la prison de Lantin. Bénédicte Bayer, elle, vient d'être emmenée devant le juge. Sur le coup de 23h00, samedi soir, Le Soir l'a vue sortir d'une voiture, accompagnée de deux policiers avant d'entrer dans le Palais de Justice. (Belga)

