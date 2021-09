Nette augmentation du décrochage scolaire lors de l'année 2020/2021

Sur l'année scolaire 2020/2021, l'administration de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles a ouvert 49.405 dossiers pour absentéisme, rapporte La Dernière Heure jeudi. La ministre de l'enseignement, Caroline Désir, se dit consciente des "conséquences désastreuses de la crise sanitaire pour nos jeunes".L'administration a ouvert 4.430 dossiers pour absentéisme dans l'enseignement maternel, 19.779 dans l'enseignement primaire et 25.196 dans l'enseignement secondaire. Tous niveaux d'enseignement confondus, l'absentéisme des élèves est ainsi passé de 6,59 % à 8,95 % à Bruxelles (soit une augmentation de 36 %) et de 4,49 % à 6,5 en Wallonie (45 % d'augmentation). Selon la ministre Caroline Désir, ces chiffres pourraient être sous-estimés. "Ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à la réalité et sont à prendre avec un certain recul car les absences aux cours à distance n'ont pas été recensées. Or dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé, lorsque c'était possible, l'hybridation des apprentissages a été mise en ?uvre entre le 16 novembre et le 7 mai, soit durant une grande partie de l'année scolaire", rappelle la ministre. "Nous mettons tout en ?uvre pour les accompagner au mieux et réactiver leur motivation et leur engagement. À cette fin, des moyens exceptionnels ont été dégagés en urgence pour soutenir les élèves tant sur le plan pédagogique que sur le plan psycho-affectif", assure la ministre. (Belga)