Neuf chats domestiques sur 10 sont stérilisés en Wallonie

Sur 1.321.116 chats domestiques en Wallonie, 90% d'entre eux sont stérilisés, révèle jeudi une enquête réalisée par Ipsos à la demande de l'organisation de défense des animaux Gaia. Selon Ann De Greef, la directrice de Gaia, ce chiffre est encourageant "mais il reste malheureusement encore trop de chats non stérilisés/castrés en Belgique". Selon les estimations, ceux-ci seraient au nombre de 129.470 en Wallonie.La stérilisation des chats est obligatoire depuis fin 2017 en Wallonie et depuis 2018 à Bruxelles et en Flandre afin de contrer le problème de la surpopulation féline. En Wallonie, 89 % des chats mâles sont castrés et 92% des femelles sont stérilisées, selon l'enquête. Les propriétaires de chats le font majoritairement pour des raisons de santé, pour éviter des portées de chatons ou encore pour rendre les animaux plus calmes. En Flandre, 90% des chats sont également stérilisés et ce nombre s'élève à 83% dans la Région de Bruxelles-Capitale. Comme principaux freins à la stérilisation, le coût, le manque de temps pour se rendre chez le vétérinaire, l'âge du chat ou encore le fait qu'il reste à l'intérieur ont été évoqués. Par ailleurs, 8% des répondants affirment ne pas avoir fait stériliser leur chat sur le conseil de leur vétérinaire. Pour sensibiliser à la stérilisation et la castration des animaux de compagnie, Gaia lance jeudi un nouveau spot radio qui tente de jouer sur l'humour: "Avant de se faire tout le quartier, c'est mieux d'être stérilisé". "Étant donné que la plupart des chats errants proviennent de chats domestiques non-stérilisés et que les chats stérilisés sont en meilleure santé, nous continuerons à sensibiliser les gens à la stérilisation obligatoire", déclare l'association de défense des animaux. (Belga)