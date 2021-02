Neuville quatrième après la première boucle de samedi, Tänak solide leader

Thierry Neuville (Hyundai) occupe toujours la quatrième place de l'Arctic Rally, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes (WRC), après la première boucle de trois spéciales, samedi matin. Son équipier estonien Ott Tänak trône en tête devant le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et l'Irlandais Craig Breen (Hyundai).Quatrième à l'issue des deux premières spéciales vendredi, Neuville commençait bien la journée, avec le deuxième temps sur l'ES 3 (Mustalampi 1, 24,43 km), à 1 seconde de Tänak. Le jeune suédois Oliver Solberg, troisième à 4.6, complétait le tir groupé des Hyundai sur cette spéciale. La quatrième spéciale (Kaihuavaara 1, 19,91 km) était dominées par les Toyota: le Britannique Elfyn Evans se montrait le plus rapide devant Rovanperä (+1.2) et le Français Sébastien Ogier (+1.9). Neuville signait le quatrième chrono à 4.5. Tänak se faisait une frayeur après avoir touché un mur de neige. S'il parvenait à récupérer sa voiture, il concédait 6 secondes dans cette spéciale, mais restait en tête du classement avec plus de 20 secondes d'avance sur ses poursuivants. La première boucle de la matinée s'achevait par la cinquième spéciale, Siikakämä 1 (27,68 km). Tänak dictait sa loi de justesse, devançant Evan d'un dixième. Neuville devait se contenter du sixième chrono à 5.5. Neuville s'est plaint de problèmes avec le système de communication dans la voiture. "Je n'entends pas la moitié des mots", avait-il déclaré après l'ES 3. "J'ai vraiment des problèmes pour comprendre les notes parfois, mais j'essaye de rester concentré et nous avons fait le maximum que nous pouvions ce matin", a-t-il encore ajouté après la dernière spéciale de la matinée. Au général, Tänak devance Rovanperä de 23.6 et Breen de 28.9. Neuville occupe la quatrième place à 34.7, devant Evans (+37.3). Pour son premier rallye dans la catégorie reine, Solberg pointe en sixième position à 51.3. Vainqueur du Rallye Monte-Carlo, en ouverture de la saison, Ogier est huitième à 54.2. La même boucle sera répétée dans l'après-midi, à partir de 14h38 heure belge. Dimanche, deux spéciales de 22,47 km se tiendront à Aittarjärvi. (Belga)