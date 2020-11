Nevada: le décompte des votes pourrait être terminé d'ici dimanche dans le Comté de Clark

Le décompte final des bulletins de vote par correspondance pourrait être terminé d'ici dimanche dans le comté de Clark, le plus peuplé du Nevada, selon le registraire des électeurs, indique CNN vendredi."Nous anticipons et espérons qu'avec le nombre de bulletins de vote dont nous disposons maintenant, nous devrions être prêts pour le décompte final de la majorité des bulletins de vote par correspondance d'ici dimanche", a déclaré avec prudence Joe Gloria lors d'une conférence de presse vendredi. "Aller plus vite ne nous intéresse pas, notre priorité est la précision", a ajouté M. Gloria. Le candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis Joe Biden a accentué son avance dans le Nevada vendredi, avec 49,8% des votes, selon la chaîne CNN. Le président sortant Donald Trump en comptabilise, lui, 48,1%. (Belga)