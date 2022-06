NHL - Le Lightning revient à 3-2 et rallume la lumière

Dos au mur, Tampa Bay, double tenant du titre, s'est imposé (3-2) à Colorado pour réduire l'écart trois victoires à deux, se donnant ainsi du sursis en finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).La Coupe Stanley n'a pas encore décidé dans quels bras elle allait s'adonner. L'Avalanche, qui brigue un troisième sacre après 1996 et 2001, reste en position favorable, mais a grillé une grosse cartouche en échouant à remporter une quatrième victoire décisive devant ses fans. Le Lightning, qui avait perdu 48 heures plus tôt sur sa patinoire au bout de la prolongation, a réagi en champion qu'il est, en attaquant le match de façon agressive. En quête d'un troisième titre consécutif, il a mené deux fois avant d'être repris au score, mais a trouvé les ressources nécessaires pour marquer le but de la victoire par Ondrej Palat à moins de sept minutes du terme. Le sixième match aura lieu dimanche à Tampa Bay. Si Colorado l'emporte il sera sacré champion. Sinon une septième rencontre décisive attendra les deux équipes mardi prochain, à Denver. (Belga)