NHL - Tampa Bay, double tenant du titre, rejoint Colorado en finale

Tampa Bay, double tenant du titre, s'est qualifié pour la finale de la Coupe Stanley après sa victoire 2-1 sur les New York Rangers, samedi, en finale de la conférence Est du championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL). Le Lightning gagne la série 4 victoires à 2 et rejoint Colorado dans la finale pour le titre.Les Rangers avaient pourtant remporté les deux premiers matchs, mais Tampa Bay a ensuite aligné quatre succès de rang. Le Lightning devient ainsi la première équipe à atteindre la grande finale trois années de suite depuis les Edmonton Oilers en 1985. Egalement championne en 2004, la franchise floridienne visera un quatrième titre. En finale, Tampa Bay affrontera Colorado, qualifié depuis lundi après avoir dominé Edmonton 4 victoires à 0 dans la conférence Ouest. L'Avalanche a remporté deux fois la Coupe Stanley, en 1996 et 2001. Le premier match de la finale se jouera mercredi à Denver. (Belga)