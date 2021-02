Niels Bruynseels et Delux van T&L, 3e à Doha, candidats pour les JO

En selle sur Delux van T&L, Niels Bruynseels a conquis la troisième place du Grand Prix de Doha, au Qatar, et a ainsi renforcé sa candidature pour la sélection en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. La victoire est revenue au germano-belge Christian Ahlmann/Dominator 2000 Z.Leur première apparition au plus haut niveau a immédiatement été une réussite pour Bruynseels et son hongre de 11 ans du stud-book belge SBS. Dans le Grand Prix 5 étoiles à 1m60, ils ont signé deux parcours sans faute mais leur chrono (36.82 s) leur a valu la troisième place. Ahlmann et son étalon de 10 ans, Dominator 2000 Z du stud-book belge Zangersheide, ont bouclé le parcours en 36.17 s. Bruynseels est actuellement classé 15e au classement mondial et est le deuxième meilleur Belge. Cela offre une position de départ favorable en vue de la qualification pour les Jeux. Grégory Wathelet/Nevados S et Olivier Philippaerts/Le Bleu Diamond van 't Ruytershof ont effectué un premier tour sans faute mais ont tous deux commis une erreur dans le deuxième. Avec 4 points de pénalités et un chrono de 71.80, Wathelet a terminé 12e juste devant Philippaerts, qui a couvert bouclé le parcours en 71.86. (Belga)