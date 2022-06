Niger: huit gendarmes tués dans une attaque "terroriste" près du Burkina

Huit gendarmes ont été tués mardi et trente-trois blessés au cours d'une attaque "terroriste" à Waraou, une localité située dans le département de Gothèye (sud-ouest) près du Burkina, a indiqué le gouvernement nigérien."Ce jour mardi 14 juin 2022 aux environs de 05H30 locales (04H30 GMT), le détachement de la gendarmerie nationale de Waraou (...) a fait l'objet d'une attaque par des groupes armés terroristes aux guidons de plusieurs dizaines de motos et de véhicules", souligne un communiqué du ministère nigérien de la Défense transmis à l'AFP. Selon un bilan provisoire, huit gendarmes sont morts, trente-trois ont été blessés dont six gravement. Une cinquantaine de "terroristes" ont été tués. Selon le ministère, cette attaque a visé des éléments de la gendarmerie "en mission de sécurisation des villages environnants" de Waraou, située non loin du Burkina. "La réaction énergique des éléments du détachement avec le renfort terrestre et aérien tant national que celui des partenaires a permis de mettre en déroute l'ennemi", poursuit le communiqué. Cinq voitures et un camion des forces nigériennes ont été "détruits" lors des combats, ajoute-t-il, précisant que les opérations de ratissage se poursuivent. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.