Nigeria: 10 personnes tuées dans des tirs de mortier contre Maiduguri

Des combattants jihadistes ont tiré au mortier mardi contre la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, tuant 10 personnes et en blessant 21, a-t-on appris de source sécuritaire et auprès d'habitants.Plusieurs obus se sont abattus sur la ville, dont deux ont atteint les quartiers densément peuplés d'Adamkolo et de Gwange. "Nous avons six morts à Adamkolo et quatre autres à Gwange, en raison de ces obus de mortier", a déclaré à l'AFP le chef d'une milice pro-gouvernementale, Babakura Kolo. "Les obus ont été tiré par des terroristes de Boko Haram, depuis Kaleri, en périphérie de la ville", a-t-il ajouté. Au moins 16 personnes ont été blessées à Gwange et 5 à Adamkolo, selon un autre chef de milice, Umar Ari, qui a confirmé le bilan des morts. Un témoin, Sama'ila Ibrahim, a expliqué que les jihadistes avaient escaladé les fossés protégeant Maiduguri, pour pénétrer dans Kaleri, où ils avaient ouvert le feu de manière sporadique, faisant fuir les habitants. D'après lui, les combattants sont ensuite partis en direction de Boboshe, un village connu pour être un fief jihadiste. Capitale de l'Etat du Borno, épicentre de l'insurrection jihadiste, Maiduguri, qui abrite plusieurs millions d'habitants, est la cible d'attaques récurrentes de Boko Haram. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.