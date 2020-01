Nill De Pauw va jouer à Atromitos, en Grèce

Nill De Pauw évoluera pour le reste de la saison à Atromitos, club de première division grecque, où il s'est engagé pour six mois avec une option pour une année supplémentaire. L'ailier de 30 ans a été libéré de son contrat la semaine passée par Rizespor. Atromitos est huitième de la Super League.Il s'agit de la troisième aventure à l'étranger de De Pauw après celle à l'EA Guingamp (2015-2017). Son passage en Turquie n'a pas été un succès avec huit duels officiels au premier tour pour Rizespor, dans lesquels il a donné deux passes décisives. Né à Kinshasa, De Pauw a joué en Belgique à Lokeren (2008-2015) et Zulte-Waregem (2017-2019). Avec les Waaslandiens, il a remporté la Coupe de Belgique à deux reprises (2012 et 2014) et a disputé deux campagnes européennes. Au total, De Pauw a joué 218 matches avec Lokeren. (Belga)