Noah Konteh 18e et meilleur Belge chez les U20 messieurs de cross-country, Nijssen 36e en U20 dames

Noah Konteh a terminé 18e et meilleur Belge de la course U20 messieurs des championnats d'Europe de cross-country dimanche à Dublin en Irlande.Le Danois Axel Christensen a remporté la médaille d'or en 17:53 devant le Norvégien Abdullahi Rabi, 2e à 25 secondes, et son compatriote Joel Lillesö, 3e à 28 secondes. Côté belge, Noah Konteh s'est classé 18e à 53 secondes de Christensen. Mathis Livens a lui fini 48e à 1:27, Wout Louagie 79e à 2:13 et Kobe Van Rie 90e à 2:48. Chez les dames, Annelies Nijssen a terminé à la 36e place 14:21, à 40 secondes de la Britannique Megan Keith, championne d'Europe en 13:41. La Norvégienne Ingebord Ostgard, 2e à 3 secondes, et l'Allemande Emma Heckel, 3e à 5 secondes, complètent le podium. (Belga)