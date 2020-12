Nombre record de 993 morts en 24 heures en Italie, baisse des cas positifs

L'Italie a enregistré 993 morts liées au Covid en 24 heures, un chiffre dramatique dépassant le record de 969 décès datant du 27 mars, selon le dernier bilan officiel publié jeudi, marqué aussi par une baisse des cas positifs.La Lombardie (nord), la plus touchée, compte à elle seule 347 morts, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé. En outre 23.225 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 20.709 nouveaux cas et 684 morts mercredi. Ces chiffres inquiétants doivent être nuancés par la baisse parallèle du nombre de cas positifs, qui s'élèvent à 759.982 (-1.248 en 24 heures). Une baisse continue depuis fin novembre, interprétée par les autorités sanitaires italiennes comme un succès des mesures adoptées pour lutter contre les nouvelles contagions. "La situation est encore très grave (...) Nous sommes en présence d'une circulation soutenue du virus rendant très difficile le traçage et pouvant alimenter de nouveaux foyers", avait averti mercredi le ministre de la Santé Roberto Speranza lors d'une allocution au parlement. Le Premier ministre Giuseppe Conte doit annoncer jeudi soir les mesures de restriction qui seront mises en oeuvre pour les fêtes de fin d'année. Selon les médias italiens, il devrait annoncer entre autres le maintien du couvre-feu de 22H00 à 05H00, l'interdiction des déplacements entre régions à partir du 21 décembre et jusqu'au 6 janvier, le maintien de la fermeture des restaurants à 18H00, y compris les 25 et 26 décembre ainsi que le 31. L'Italie, premier pays durement touché par le nouveau coronavirus, a enregistré depuis le début de la pandémie un total de plus de 1,66 million de cas, dont 58.038 morts. (Belga)