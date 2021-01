Norvège: cinq personnes dont quatre enfants disparus dans un incendie

Quatre enfants et un adulte ont probablement péri dans un incendie samedi dans une cabane isolée dans l'archipel norvégien des Lofoten, au nord du cercle polaire, tandis que le sixième occupant a dû courir dans la neige pratiquement sans vêtements ni chaussures sur des kilomètres pour obtenir de l'aide, a annoncé la police.L'incendie s'est déclaré à 4H30 (03H30 GMT) dans la cabane située à Andoy, dans une vallée entourée de forêts et sans réseau pour téléphone portable. L'homme a tenté de secourir les autres occupants, dont quatre enfants âgés de moins de 16 ans, a indiqué la police. Mais lorsqu'il a réalisé qu'il en était incapable, il a couru sur une distance de presque quatre kilomètres jusqu'aux voisins les plus proches pour appeler les secours. "Il a dû courir dans la tenue dans laquelle il dormait", a déclaré au journal VG un responsable de la police du comté de Norland, Jorn Karlsen. Lorsque les services de secours sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que la cabane avait été totalement calcinée. "Nous craignons que les cinq personnes manquantes ne se trouvent dans les ruines", a ajouté M. Karlsen. Les causes de l'incendies étaient pour le moment inconnues. Les six personnes étaient apparentées, selon la police. (Belga)

