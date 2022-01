Nouveau duo à la tête des écologistes allemands

Les Verts allemands, membres du gouvernement d'Olaf Scholz, ont choisi samedi comme nouveaux dirigeants une jeune féministe et un germano-iranien expert en politique étrangère, dont l'ambition déclarée est de décrocher la chancellerie en 2025.Ricarda Lang, 28 ans, et le musulman Omid Nouripour, 46 ans, ont été désignés au cours d'un congrès essentiellement tenu en visioconférence. Ils remplacent le charismatique duo formé depuis quatre ans par Robert Habeck, désormais vice-chancelier en plus d'être ministre de l'Économie et du Climat, et Annalena Baerbock, la cheffe de la Diplomatie. Considérée comme une représentante de l'aile gauche du parti ("les Fundis"), Ricarda Lang, jusqu'ici vice-présidente du mouvement, a fait du féminisme, de la lutte contre la grossophobie et contre l'extrême droite ses thèmes de prédilection. Omid Nouripour, rattaché au rang modéré du parti dit "realo", est lui surtout connu pour être un spécialiste des questions de politique étrangère. (Belga)