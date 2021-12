Nouveau le 1er janvier - Complément de salaire pour les infirmiers spécialisés

Les infirmiers et infirmières ayant une spécialisation reconnue bénéficieront d'un complément de salaire dès le 1er janvier prochain.Par le biais de ce complément, le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut rectifier une anomalie. Il est en effet apparu que le nouveau système de classification IFIC ne valorise pas ou pas suffisamment la spécialisation de certain(e)s infirmiers ou infirmières. "Et ce, alors que la question des spécialisations se pose, entre autres, dans les services d'urgence et de soins intensifs et que ces services jouent un rôle clé durant cette pandémie", explique le cabinet du ministre. Le complément prendrait la forme d'un montant forfaitaire. Soit un supplément de 2.500 euros bruts sur base annuelle pour les infirmiers spécialisés titulaires d'un titre professionnel particulier, soit 833 euros bruts supplémentaire sur base annuelle pour les infirmiers spécialisés titulaires d'une qualification professionnelle particulière. Le forfait sera accordé à partir du 1er janvier 2022, mais la mesure ne se fera pas sentir dans l'immédiat. L'attribution sera rétroactive car l'élaboration technique prendra plusieurs mois. (Belga)

