Nouveau le 1er janvier - Hausse salariale pour 470.000 employés

Quelque 470.000 employés de la commission paritaire 200 (le groupe d'employés le plus important en Belgique) bénéficieront d'une hausse salariale de 0,95% en janvier 2021, selon le prestataire de services RH Acerta.Cela signifie une hausse par rapport au 0,8% d'il y a un an. L'office belge de statistique Statbel a calculé l'inflation en décembre à 0,41%. Pour l'ensemble de l'année, le taux d'inflation est de 0,74% en Belgique. Le taux d'inflation est un élément essentiel pour le calcul des salaires. L'indexation des salaires dans notre pays diffère d'un secteur à l'autre. Pour certains secteurs, cela se produit presque tous les mois, pour d'autres par trimestre, six mois ou un an. Pour la majorité des salariés, cela se produit en janvier. Les salaires de plusieurs groupes de travailleurs sont indexés chaque année au premier janvier (CP200, secteur alimentaire, commerce, assurances, etc.). Il s'agit d'une adaptation au coût de la vie, et non d'une augmentation salariale à proprement parler. (Belga)

