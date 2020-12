Nouveau le 1er janvier - Introduction de nouvelles plaques commerciales

Quatre nouvelles plaques d'immatriculation seront introduites le 1er janvier et remplaceront les actuelles plaques essai ZZ et les plaques marchand Z: une professionnelle, une marchand, une essai et une nationale. Ces quatre plaques présentent un fond blanc ainsi qu'une combinaison de chiffres et de lettres de couleur vert mousse.La nouvelle plaque essai sera valable pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre inclus. Elle a pour objet la réalisation d'essais sur route visant une homologation nationale ou européenne de véhicules, de systèmes, de composants ou d'unités techniques de véhicules, précise l'association inter-régionale Viapass. Elle commence par un Y suivi de trois lettres et de trois chiffres. La plaque professionnelle (exemple: V-AAA-001) est destinée aux carrossiers et aux réparateurs de véhicules. Ils peuvent utiliser la plaque minéralogique un maximum de cinq jours -pas forcément consécutifs- chaque année pour un même véhicule, par exemple pour lui faire passer un contrôle après réparation. La plaque marchand (exemple: Z-AAA-001) est elle destinée aux grossistes et détaillants en véhicules, qui peuvent l'utiliser à des fins de promotion et de vente de véhicules. La plaque nationale (exemple: UA-21-AAA) sera elle valable pendant vingt jours calendrier d'affilée. Des personnes physiques ou morales peuvent l'utiliser pour livrer un véhicule ou se rendre avec lui au contrôle technique. (Belga)

