Nouveau le 1er janvier - La Wallonie se dote d'un acteur unique pour la chaîne de valeur de sa filière bois

L'Office économique wallon du bois (OEWB) et l'ASBL Ressources Naturelles Développement (RND) fusionneront dès le 1er janvier afin de doter la Région "d'un acteur fort et unifié représentant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière bois".Ce dernier aura pour mission d'augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et sa valorisation en Wallonie et de créer de la cohésion entre les acteurs de la filière. La future structure aura son siège à Marche-en-Famenne. Elle reprendra le personnel des deux organismes fusionnés. (Belga)

