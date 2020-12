Nouveau le 1er janvier - Renforcement des exigences PEB pour les nouvelles constructions en Wallonie

En Wallonie dès le 1er janvier prochain, les bâtiments à construire devront atteindre le standard Q-ZEN (bâtiment dont la consommation est quasi nulle ou bâtiment Quasi Zéro Energie). Les exigences sont donc renforcées pour les nouvelles constructions. En rénovation, les exigences ne changent en revanche pas.Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont l'enveloppe est bien isolée et étanche à l'air, dont les systèmes sont performants, dont la ventilation est efficace et permet de récupérer de la chaleur et où la faible quantité d'énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l'eau chaude est majoritairement produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Le but est de faire baisser ses émissions de CO2 tout en refrénant ses frais énergétiques. Infos sur www.q-zen.be. (Belga)

