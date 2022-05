Nouveau le 1er juin - La monnaie locale ukrainienne hryvnia peut être échangée en Belgique

A partir du 1er juin, les réfugiés ukrainiens enregistrés en Belgique pourront convertir en euros des billets libellés en hryvnias aux guichets de la Banque nationale de Belgique (BNB) ainsi que dans les agences des banques Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC et KBC Brussels.Un montant maximum de 10.000 hryvnias pourra être échangé par personne majeure et seuls les billets de 100, 200, 500 et 1.000 hryvnias seront acceptés. Une preuve du statut de réfugié sera demandée. Cet échange de billets avait nécessité un accord juridique entre la BNB et la National Bank of Ukraine (NBU) afin de fixer les modalités logistiques ainsi que le cours de change à appliquer. La Belgique fait partie des premiers États membres de l'Union européenne à proposer aux réfugiés ukrainiens d'échanger des billets contre des euros. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.