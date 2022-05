Nouveau le 1er juin - Nouvelle hausse des salaires dans la fonction publique

Les salaires dans la fonction publique seront adaptés au coût de la vie et augmenteront de 2% le 1er juin. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en avril dernier.L'indice devrait à nouveau être atteint en octobre 2022 puis en février 2023, et ne devrait plus l'être ensuite avant 2024, selon les prévisions du Bureau fédéral du Plan. Les salaires dans la fonction publique avaient déjà augmenté de 2% en février et en avril. (Belga)

