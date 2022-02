Nouveau le 1er mars - Les pensions et les allocations en hausse de 2%

Les pensions et les allocations augmenteront de 2% en mars. C'est le résultat du dépassement de l'indice pivot en février.Un mois après le dépassement de l'indice pivot, les allocations et les pensions sont indexées de 2%, puis les salaires du secteur public deux mois plus tard. En janvier, les allocations et les pensions ont également été augmentées de 2%, après un dépassement de l'indice pivot en décembre. Et un autre dépassement est attendu en octobre. En d'autres termes, en un an, les allocations, les pensions et les salaires du secteur public auront été augmentés trois fois de 2%. (Belga)

