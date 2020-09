Nouveau le 1er octobre - Assouplissement de certaines de mesures anti-coronavirus

A l'issue du Conseil national de sécurité (CNS) de mercredi dernier, plusieurs mesures prises dans le cadre du plan de lutte contre la pandémie de coronavirus vont être assouplies à partir du 1er octobre. Les conditions du port du masque facial et celles portant sur la quarantaine sont notamment concernées.Il ne sera par exemple plus obligatoire de porter un masque à l'extérieur, sauf dans les lieux très fréquentés et dans les endroits où la distance de sécurité de 1,5 mètre ne peut être garantie. Le masque restera cependant obligatoire dans les transports publics, dans les magasins et dans les cinémas. Un nouveau système de quarantaine sera aussi mis en place puisque la période d'isolement sera réduite de 14 à 7 jours. "Si vous avez des symptômes du Covid-19, contactez votre médecin, qui vous mettra immédiatement en isolement pendant une semaine. Si vous êtes testé positif, la quarantaine d'une semaine reste de mise. Si le test est négatif, vous pouvez immédiatement suspendre la quarantaine, si votre santé le permet", a expliqué à ce sujet la Première ministre Sophie Wilmès (MR). Autre assouplissement: le nombre d'invités lors d'événements organisés de manière professionnelle ne sera plus restreint. Pour les événements organisés à titre privé sans encadrement professionnel, la limite reste par contre fixée à 10 personnes. En outre, les soirées dansantes ne seront pas encore autorisées. Enfin, en Wallonie, les agents régionaux confrontés à la nécessité de garder leur enfant de moins de 15 ans à domicile seront autorisés à prendre un congé sans solde. (Belga)

