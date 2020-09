Nouveau le 1er octobre - Une voie de secours d'urgence obligatoire en cas d'embouteillage

Dès le 1er octobre, les automobilistes devront former, en cas d'embouteillage, une voie de secours d'urgence par sens de circulation et ce, sur toutes les routes à deux bandes ou plus.Concrètement, les véhicules sur la voie de gauche devront se rabattre le plus à gauche possible en cas d'embouteillage, tandis que les véhicules sur les voies restantes devront serrer aussi à droite que possible. Ce couloir devra impérativement rester libre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.