Nouveau le 1er septembre - L'école maintenant obligatoire à partir de 5 ans

Dès la rentrée de septembre, l'école sera obligatoire pour tous les enfants à partir de 5 ans, contre 6 précédemment. Cette mesure vise à lutter contre l'échec scolaire en primaire.Après la Flandre, la Fédération Wallonie-Bruxelles se conforme ainsi à une proposition de loi adoptée en ce sens l'an dernier par la Chambre, le fédéral étant compétent en matière de fixation de l'âge de la scolarité obligatoire. Le nouveau décret impose à tous les enfants ayant atteint l'âge de 5 ans de s'inscrire en 3e maternelle. Envisagé depuis une quinzaine d'années déjà, cet abaissement a pour objectif de détecter plus rapidement les éventuelles difficultés d'apprentissage des enfants, leur permettre d'intégrer plus précocement les codes de l'école, mieux maîtriser la langue d'enseignement et ainsi augmenter leurs chances d'apprentissage et de réussite dans l'enseignement primaire. Jusqu'à présent, 97% des enfants âgés de 5 ans allaient à l'école en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enseignement devenant obligatoire dès la 3e maternelle, le nombre de demi-jours d'absence non-justifiée toléré sera ramené à la rentrée prochaine au nombre de neuf, comme c'est déjà le cas actuellement dans l'enseignement primaire. (Belga)

